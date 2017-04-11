В Совфеде предлагают снести хрущевки по всей России

Совет Федерации хочет распространить московскую программу сноса старых пятиэтажек на всю страну, передает РБК.



Сенаторы считают, что в этом могут быть особенно заинтересованы представители северных регионов - Коми, Карелии и Архангельской области.



«Мы считаем, что эта тема актуальна не только для Москвы, а для всей страны, и в ряде регионов есть пятиэтажки, которые построили еще раньше, чем в столице», — заявил член комитета Совфеда по федеративному устройству Сергей Катанандов.



По данным экспертов, в российских городах-миллионниках осталось почти 32 тыс. старых пятиэтажек. На их снос может уйти 4–9 трлн рублей.



Ранее, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести оставшиеся в городе хрущевки и построить на их месте новое жилье.

Позже, 11 марта, в Государственную думу был внесен законопроект, который позволяет переселять жителей хрущевок через суд.