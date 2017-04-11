Табло на КАД работают с перебоями

Табло и знаки переменной информации на КАД временно работают с перебоями, сообщает ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург".

По данным ведомства, возможны отключения автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на всем протяжении автомагистрали.



Восстановительные работы начались в 14:00 во вторник, 11 апреля, и будут идти до полудня следующего дня, 12 апреля. Работы ведет генподрядчик ООО "Профинженерстрой".



Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", утром во вторник, 11 апреля, на юге КАД образовалась большая пробка. Проблемы на внешнем кольце КАД могут продлиться до конца апреля - на кольцевой проходит ремонт очередных деформационных швов, который продлится до 29 апреля.