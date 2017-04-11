На юге КАД большая пробка

На юге внешнего кольца КАД образовался большой автомобильный затор, сообщает аналитический центр «Яндекс.Пробки».

Длина пробки – 3,9 километра. На данный момент она начинается от поста ГИБДД до виадука над железной дорогой.

Фото: «Яндекс.Пробки»

Проблемы на внешнем кольце КАД могут продлиться до конца апреля - на кольцевой проходит ремонт очередных деформационных швов, который продлится до 29 апреля