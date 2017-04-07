Крестный ход 9 апреля изменит движение автобусов и троллейбусов

В воскресенье, 9 апреля, из-за проведением детского Крестного хода на Исаакиевской площади будут изменены маршруты автобусов №№ 3, 10, 22, 27, 70, 71 и троллейбусов №№ 5, 22.

Автобусы с 9:30 до 12:30 направлены:

№ 3: от конечной остановки «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице, Гороховой улице, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту в обратном направлении до конечной остановки «Улица Костюшко»;



№ 10: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому проспекту, Садовой улице, Вознесенскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Балтийский вокзал» (в обратном направлении — по действующей трассе без изменений);



№ 22: от конечной остановки «Улица Стасовой» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, Садовой улице, набережной реки Фонтанки, Мало-Калинкину мосту, Старо-Петергофскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Двинская улица» (в обратном направлении — по действующей трассе без изменений);



№ 27: от конечной остановки «Белорусская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице, Гороховой улице, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту в обратном направлении до конечной остановки «Белорусская улица»;



№ 70: от конечной остановки «Двинская улица» по действующей трассе до ул. Глинки, далее по улице Глинки, Большой Морской улице, Исаакиевской площади, Вознесенскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Двинская улица»;



№ 71: от конечной остановки «Двинская улица» по действующей трассе до Садовой улицы, далее по Садовой улице, набережной реки Фонтанки, Мало-Калинкину мосту, Старо-Петергофскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Двинская улица»;



Троллейбусы с 9:45 до 12:30 направлены:

№ 5: от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту

Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, Малой Морской улице, Гороховой улице до конечной остановки «Адмиралтейский проспект»;



№ 22: от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице, Гороховой улице до конечной остановки «Адмиралтейский проспект».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», движение общественного транспорта на маршрутах до петербургских кладбищ в день православного праздника Вербное Воскресенье, 9 апреля, будет увеличено.