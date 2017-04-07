  • 7 Апрель 2017
USD 08.04.2017 56.9201 +0.4832
USD ММВБ 18:17 56.94800  
EUR 08.04.2017 60.5687 +0.4860
EUR ММВБ 18:17 60.5310  
Нефть($) 07.04.2017 55.77 +3.03
Нефть(p) 07.04.2017 3174.43 +197.95

Крестный ход 9 апреля изменит движение автобусов и троллейбусов

Автор:


© Фото: Андрей Куликов / "Санкт-Петербург.ру"

Темы дня

Также будет увеличено число общественного транспорта, который идет до кладбищ.

В воскресенье, 9 апреля, из-за проведением детского Крестного хода на Исаакиевской площади будут изменены маршруты автобусов №№ 3, 10, 22, 27, 70, 71 и троллейбусов №№ 5, 22.

Автобусы с 9:30 до 12:30 направлены:

№ 3: от конечной остановки «Улица Костюшко» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице, Гороховой улице, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту в обратном направлении до конечной остановки «Улица Костюшко»;

№ 10: от конечной остановки «Крестовский остров» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому проспекту, Садовой улице, Вознесенскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Балтийский вокзал» (в обратном направлении — по действующей трассе без изменений);

№ 22: от конечной остановки «Улица Стасовой» по действующей трассе до Невского проспекта, далее по Невскому проспекту, Садовой улице, набережной реки  Фонтанки, Мало-Калинкину мосту, Старо-Петергофскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Двинская улица» (в обратном направлении — по действующей трассе без изменений);

№ 27: от конечной остановки «Белорусская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице, Гороховой улице, Адмиралтейскому проспекту, Невскому проспекту в обратном направлении до конечной остановки «Белорусская улица»;

№ 70: от конечной остановки «Двинская улица» по действующей трассе до ул. Глинки, далее по улице Глинки, Большой Морской улице, Исаакиевской площади, Вознесенскому проспекту и далее по действующей            трассе до конечной остановки «Двинская улица»;

№ 71: от конечной остановки «Двинская улица» по действующей трассе до Садовой улицы, далее по Садовой улице, набережной реки Фонтанки, Мало-Калинкину мосту, Старо-Петергофскому проспекту и далее по действующей трассе до конечной остановки «Двинская улица»;

Троллейбусы с 9:45 до 12:30 направлены:

№ 5: от конечной остановки «Улица Маршала Тухачевского» по улице Маршала Тухачевского, Апрельской улице, проспекту
Металлистов, Якорной улице, Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, Невскому проспекту, Малой Морской улице, Гороховой улице до конечной остановки «Адмиралтейский проспект»;

№ 22: от конечной остановки «Хасанская улица» по действующей трассе до Малой Морской улицы, далее по Малой Морской улице, Гороховой улице до конечной остановки «Адмиралтейский проспект».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», движение общественного транспорта на маршрутах до петербургских кладбищ в день православного праздника Вербное Воскресенье, 9 апреля, будет увеличено.

                                                                                                                             

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Как Петербург отметит День космонавтики (АФИША)

    Встречи с космонавтами, музыкальный фестиваль и запуск ракет. «Санкт-Петербург.ру» расскажет о том, как Северная столица будет праздновать День космонавтики.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm