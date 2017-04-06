К Вербному воскресенью увеличат число автобусов до кладбища

Движение общественного транспорта на маршрутах до петербургских кладбищ в день православного праздника Вербное Воскресенье, будет увеличено, сообщает СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Речь идет о маршрутах автобусов № 90 "улица Костюшко - Южное кладбище", № 138 "станция метро «Площадь Мужества» – Крематорий", № 195 "станция метро «Проспект Ветеранов» – Южное кладбище", № 398 "Парголово - Северное кладбище".

Также увеличится чисто трамваев и троллейбусов, которые следуют до Большеохтинского, Смоленского, Волковоского, Нововолкоского, СерафимовскогоШуваловсокго, Касненького, Богословского и Пискаревсокго кладбищ, а также Александро-Невской лавры.

Вербное Воскресенье традиционно отмечается за неделю до Пасхи. Оно знаменует вход Иисуса в Иерусалим. В этом году оно отмечается 9 апреля.