Путин принял "закон Тимченко", освобождающий от налогов попавших под санкции россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налогов в России те физические лица, которые находятся под санкциями Запада.

В законе говорится, что, если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали санкции другой страны, такое лицо может не признаваться налоговым резидентом России "вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии такого резидентства в иностранном государстве".

В прессе его уже назвали "законом Тимченко", так как, по данным СМИ, в реальности воспользоваться поправкой в главу 23 части 2 Налогового кодекса сможет лишь узкий круг людей из "окружения" Путина - бизнесмены Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, а также глава "Роснефти" Игорь Сечин и другие приближенные.

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"Закон Тимченко" начнет действовать задним числом с 1 января 2014 года.

При этом миллиардер Ротенберг уже заявил, что останется налоговым резидентом РФ, несмотря на инициативу Думы освободить от уплаты налогов россиян, попавших под персональные санкции.

Ограничения в отношении некоторых российских предпринимателей были введены странами Евросоюза и Америки летом 2014 года в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и присоединением Крыма.