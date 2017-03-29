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Санкции на 30% повысили стоимость продуктовой корзины в Петербурге

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© Фото: omskregion.info

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На данный момент минимальный продуктовый набор Росстата состоит из 33 товаров.

Санкции почти на 30% повысили стоимость продуктовой корзины в Петербурге. Такие данные приведены на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

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По итогам февраля стоимость минимального набора продуктов питания в расчете на месяц достигла 4 тыс. 530,9 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем она повысилась на 1%.

Если же считать проценты с начала введения Россией «контрсанкций», то продуктовая корзина жителя Северной столицы подорожала на 29,7% - она стоила 3 тыс. 493,3 рублей.

Россия ввела продуктовое эмбарго в августе 2014 года в ответ на наложенные после присоединения Крыма западные санкции. На «Форуме действий» ОНФ президент России Владимир Путин признал рост цен, однако заявил, что запрет на ввоз продуктов из стран ЕС будет продолжаться и дальше.

На данный момент минимальный продуктовый набор Росстата состоит из 33 товаров. Считается, что ежегодно россиянин должен потреблять: говядины — 15 кг, свинины — 4 кг, баранины — 1,8 кг, курицы — 14 кг, мороженой рыбы — 14 кг, сельди — 0,7 кг, сливочного масла — 1,8 кг, подсолнечного масла — 7 кг, маргарина — 6 кг, молока — 110 литров, сметаны 1,8 кг,  творог — 10 кг, сыра — 2,5 кг, яйца — 180 штук, сахарного песка — 20 кг, муки — 20 кг, хлеба ржаного — 115 кг, хлеба из пшеничной муки — 75 кг, риса — 5 кг, пшена — 6 кг, гороха и фасоли — 7,3 кг, вермишели — 6 кг, картофеля — 150 кг, капусты белокочанной — 35 кг, моркови — 35 кг, огурцов — 1,8 кг, репчатого лука — 20 кг, яблок — 18,6 кг, печенья — 0,7 кг, карамели — 0,7 кг, чая — 0,5 кг, соли 3,6 кг, а черного перца (горошек) — 0,7 кг.

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