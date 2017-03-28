УФАС отменило аукционы Русского музея по Летнему саду

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Петербургу отменило сразу два конкурса на обслуживание Летнего сада, которые проводил Русский музей. В контрактах на общую сумму в 58,2 млн рублей были выявлены нарушения.

Контракт на 50,7 млн рублей касался обслуживания зеленых насаждений возле Домика Петра I и на Петровской набережной Летнего сада, а контракт на 7,5 млн был связан с фонтанным фонтанного комплекса. С жалобами на проведение конкурсов обратились компании ООО «РемПроект» и ООО «Стройсервис».

«По итогам рассмотрения обе жалобы признаны обоснованными. Русскому музею выданы предписания об отмене протоколов рассмотрения заявок, внесении изменений в документацию об аукционе и продлении срока рассмотрения заявок», — сообщили в пресс-службе УФАС во вторник, 27 марта.

Жалоба «РемПроекта» касалась контракта о фонтанном комплексе. Антимонопольщики установили, что Русский музей в конкурсной документации не указал дополнительные требования к потенциальному заказчику. К примеру, о наличии у участника закупки за последние три года подтверждающих документов о выполнении аналогичных работ на сумму не менее 20% от максимальной цены указанного контракта.

При рассмотрении жалобы ООО «Стройсервис» на конкурс о зелёных насаждениях оказалось, что в данном случае музей, наоборот, установил излишние требования к товарам.

Оба конкурса надзорный орган предписал аннулировать.

Ранее, 21 марта, в Смольном было принято решение о приведение реконструкции главного здания Русского музея - Михайловского дворца, а также его церковного и сервизного дворов. Совет принял за основу проект концепции приспособления западного двора Михайловского дворца для современного использования, скорректированный с учетом прежних замечаний

В марте прошлого года стало известно, что Международный банк развития музеев (МБРР) выделит на реставрационные двух дворов 170 млн рублей — это примерно 20% от общей стоимости, которая составит 800 млн рублей. Оставшиеся средства обязуется выделить Министерство культуры и Министерство финансов.