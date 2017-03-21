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Смольный разрешил реконструкцию Михайловского дворца

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© Фото: Visit Petersburg

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Также ремонтные работы будут проводиться в мастерских Михайловского театра.

В Петербурге будет проведена реконструкция главного здания Русского музея - Михайловского дворца, а также его церковного и сервизного дворов. Это решение было принято на первом в этом году совете по сохранению культурного наследия в Смольном.

Совет принял за основу проект концепции приспособления западного двора Михайловского дворца  для современного использования, скорректированный с учетом прежних замечаний.

Так изменения проекта предполагают отказ от пандуса для маломобильных групп населения, а также устройство подъемной платформы слева от парадного крыльца. Над цокольным этажом во дворе предполагается перекрытия, которые не несет угрозы зданию.

Бурную дискуссию вызвало устройство стеклянного перекрытия над конференц-залом первого этажа и наличие стеклянного накопителя в районе перемещения маломобильных групп населения. Проектировщикам рекомендовано отказаться от этих решений.

Также на Совете обсуждался вопрос реконструкции мастерских Михайловского театра. Здание не является объектом культурного наследия, но соприкасается с Русским музеем и даже имеет с ним одну общую стенку.

Совет решил провести реконструкцию здания мастерских без какой бы то ни было стилизации. Будут лишь устранены аварийности постройки, чтобы ее мог использовать Российский этнографический музей, пока не будет принято решение по возможности либо невозможности воссоздания ансамблевого комплекса, который в свое время задумывал архитектор Карл Росси

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», проект перекрытия двух внутренних дворов дворца одобрен в 2002 году, но не был реализован.

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В 2015 году архитектор Михаил Филиппов вынес на суд музея и заказчиков  усложненный проект, по которому в первом дворике появляется полусферический конференц-зал, во втором размещается экспозиция древнерусской иконы и лифт. Кроме того, в эксплуатацию вводится чердак, деревянные балки которого становятся частью дизайна экспозиции.

Тогда Русский музей отказался от этого проекта, мотивируя свое решение тем, что добавлять что-то авторское к постройке Карло Росси нельзя.

В марте прошлого года стало известно, что Международный банк развития музеев (МБРР) выделит на реставрационные работы 170 млн рублей — это примерно 20% от общей стоимости, которая составит 800 млн рублей. Оставшиеся средства обязуется выделить Министерство культуры и Министерство финансов.

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