В Петербурге потеплеет к концу недели

В среду, 29 марта, в Северной столице ожидается снег, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

По прогнозам синоптиков, 29 марта погода не сильно изменится — будет также солнечно, температура воздуха поднимется до +2 градусов. Ветер будет северо-западный и западный до 4-9 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра, потеплеет в Петербурге лишь в воскресенье, 2 апреля. Температура воздуха повысится до +8 градусов. При этом возможны дожди.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру", синоптики обещают в Северной столице затяжную весну со снегом. Вплоть до 1 июня будет нестабильная погода с частыми циклонами.