Синоптики обещают Петербургу затяжную весну со снегом. Вплоть до 1 июня будет нестабильная погода с частыми циклонами. Об этом сообщает Лайф со ссылкой на главного синоптика петербургского Гидрометцентра Александра Колесова.

По его словам, в апреле и мае ожидаются резкие смены температуры. Дождь будет чередоваться со снегом и периодами солнечной погоды. Температура воздуха весной составит от одного до четырех градусов тепла.

Норма осадков достигнет 150 процентов. На данный момент выпала только половина от среднегодовых показателей осадков. Половодье угрожает восточным и северным районам Ленобласти, где уровень снежного покрова сейчас колеблется на уровне 30-40 см.