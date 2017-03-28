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Дорожники перешли в усиленный режим работы из-за шторма

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© Фото: spbdnevnik.ru

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Накануне вечером порывы ветра достигли 23 метров в секунду.

Дорожные службы Северной столицы перешли на усиленный режим работы из-за плохой погоды, сообщают в Комитете по благоустройству.

Шторм пришел в Петербург вечером в понедельник, 27 марта. Шел мокрый снег, на дорогах появилась гололедица, порывы ветра увеличились до 23 метров в секунду.

Синоптики сообщают, что неблагоприятные погодные условия продолжатся в Петерубрге и во вторник, 28 марта. Ожидается, что будет дуть сильный западный северный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду.

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Ночью ожидается небольшой дождь, который будет переходить в мокрый снег. Температура будет колебаться от -1 до + градусов. Днем воздух прогреется до +2, а вероятность осадков будет значительно ниже.

МЧС предупреждает, что на дорогах возможна гололедица.

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