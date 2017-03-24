В апреле россияне смогут увидеть два звездопада. Об этом сообщается на официальном сайте Московского планетария. С 16 по 25 апреля продлится активность метеорного потока Лириды, максимум которого придется на 22 апреля. Ожидаемое количество метеоров в час составляет до 15 штук.

Лириды - это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. В прошлом он был значительнее активен, чем сейчас. Исторические записи показывают, что люди наблюдают Лириды уже более 2500 лет.

Самое старое упоминание родом из Китая. В нем написано, что «звезды падали как дождь» в ночь на 16 марта, 687 г. до нашей эры. А 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США пронесся метеорный шторм! Число падающих звезд доходило до 700 в час!

С тех пор Лириды превратились в довольно слабое небесное представление, но бывают и случайные сюрпризы, и это то, что поддерживает интерес к ним. Радиант апрельского потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире - отсюда и название – Лириды. Скорость метеоров – 49 км/с.

Также с 19 апреля по 28 мая продлится активность метеорного потока эта-Аквариды. Ежегодно он наблюдается в апреле-мае, поэтому его часто называют «Майские Аквариды». Появление метеорного потока связано с кометой Галлея, а его радиант располагается в созвездии Водолея. Число «падающих звезд» может достигнуть 60 метеоров в час, а их скорость составляет 66 км/с.

Самое удачное время для наблюдения – вторая половина ночи при условиях ясной погоды. Тогда метеоры будут видны невооруженным взглядом: они имеют свойство распределяться по всему небу и «выстреливать» пачками по пять-шесть штук.