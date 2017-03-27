В Петербурге 28 марта ожидается шторм и снег

Во вторник, 28 марта, в Северной столице ожидается ветреная погода с дождем и снегом. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербурге.



Ожидается, что будет дуть сильный западный северный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.

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Ночью ожидается небольшой дождь, который будет переходить в мокрый снег. Температура будет колебаться от -1 до + градусов. Днем воздух прогреется до +2, а вероятность осадков будет значительно ниже.

МЧС предупреждает, что на дорогах возможна гололедица.





