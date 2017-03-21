Кресты-2 достроит арестованный Кудрин

УФСИН по Петербургу и Ленобласти не планирует расторгать госконтракт с генподрядчиком строительства СИЗО "Кресты-2" – АО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК), несмотря на арест и возбуждение уголовного дела в отношении его учредителя Виктора Кудрина. Об этом заявил глава петербургского УФСИН генерал-майор Игорь Потапенко.

"ГСК – единственный генподрядчик, с которым у нас договорные отношения, и который единственный отвечает за сдачу объекта перед заказчиком, то есть перед УФСИН. Я каждую неделю ставлю перед гендиректором ГСК Игорем Ткаченко задачи", – приводит его слова "Фонтанка".

Потапенко отметил, что закон позволяет расторгнуть контракт с ГСК из-за нарушений сроков строительства режимного объекта, но менять подрядчика не планируется. По его словам, ГСК обещает завершить работы через несколько месяцев.

Он также добавил, что остистость объекта не будет увеличиваться и составит 12,7 млрд рублей. В свою очередь субподрядчики, которые работают на ГСК, считают, что для завершения строительства не хватает почти 1,5 млрд рублей.

Единственный учредитель ГСК Виктор Кудрин был задержан в минувшую субботу, 18 марта.. Следственный комитет Петербурга возбудил в отношении него уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ – "Растрата или присвоение в организованной группе в особо крупном размере". Ущерб строящемуся СИЗО мог составить 56 млн. рублей. По мнению следствия, подписание актов происходилр при невыполненных работах.

Контракт на строительство СИЗО «Кресты-2» на 4 тыс. мест Кудрин получил в 2007 году. Субгенподрядчиком стала компания ""Петроинвест". Партнерские отношения закончились конфликтом – "Петроинвест" фактически отстранен от работы. Глава "Петроинвеста" Руслан Хамхоков, в свою очередь, неоднократно призывал силовиков и УФСИН проверить деятельность ГСК.

Как ранее сообщал "Санкт-Петербург.ру" со строительством новых "Крестов»"связывают убийство подполковника УФСИН Николая Чернова, который мог знать о липовых актах.

Через три дня после убийства Чернова в Петербурге был задержан 63-летний местный житель Сабир Садыков. По версии следствия, он является исполнителем убийства. Также в рамках расследования дела был задержан заместитель начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко, который может являться подстрекателем к преступлению.





