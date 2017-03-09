Из-за липовых актов в отношении застройщика новых "Крестов" возбуждено дело

Уголовное дело, связанное со строительством СИЗО "Кресты-2", возбуждено 9 марта по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Дело возбуждено в отношении пока не установленных лиц из числа сотрудников ФГУП "Управление строительства по по СЗФО ФСИН", сообщает "Фонтанка".

По информации издания, в материалах нового уголовного дела исследуется, как в конце августа 2016 года между региональным УФСИН и ФГУП "Управление строительства по СЗФО ФСИН" был заключен контракт на обустройство подъезда автомобильного транспорта к СИЗО "Кресты-2". Сумма контракта – 15 863 910 рублей. Работы должны были быть сданы к 1 декабря 2016 года.

В результате, по версии следствия, неустановленные лица от имени ФГУП ФСИН представили в Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти липовые акты выполненных работ и их приемок, после чего им была переведена оставшаяся от 30-процентного аванса сумма по контракту.

Вероятно, об этом также сообщил в собственную безопасность подполковник Чернов, после чего оперативники УФСИН, начиная с февраля этого года, проверяли качество выполненных работ и пришли к выводу, что они оказались не выполнены на сумму 12 228 216 рублей. Иными словам, 77% от суммы контракта было выплачено впустую.

Как сообщает "Фонтанка", глава СК Петербурга Александр Клаус дал указания поднять все материалы, связанные со стройкой нового следственного изолятора сразу после убийства подполковника УФСИН Николая Чернова, отвечающего за строительство новых "Крестов", и ареста по подозрению в подстрекательстве этого преступления замначальника УФСИН Сергея Мойсеенко.

Раненный в ходе недавнего покушения Чернов скончался в ночь на вторник, 7 марта. Покушение на него произошло 2 марта на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области. В автомобиль офицера было выпущено несколько пуль из пистолета. Чернов получил множественные ранения и был госпитализирован.

Через три дня в Петербурге был задержан 63-летний местный житель Сабир Садыков. По версии следствия, он является исполнителем убийства. Также в рамках расследования дела был задержан заместитель начальника управления ФСИН по Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко, который может являться подстрекателем к преступлению.