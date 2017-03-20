День без мяса в Петербурге: веганские угощения и страшное кино

Международный день без мяса (International Day Without Meat) был учрежден в 1985 году. В России первые акции в этот день стали проводиться в 2012 года. Ежегодно 20 марта тысячи зоозащитников в разных странах пытаются привлечь внимание окружающих к тому, что ежегодно на земном шаре 70 млн животных убивают для производства мяса. Без него, по мнению активистов, можно легко обойтись, причем во благо своему здоровью.

«Это очень страшно»

В преддверии Дня без мяса в лофт-проекте «Этажи» защитники животных предлагали всем желающим увидеть мир глазами тех, кто после смерти попадает в мясные отделы супермаркетов.

Проект «Их глазами» был открыт группой активистов в прошлом году. Как рассказал «Санкт-Петербург.ру» один из его организаторов Кирилл, за это время фильм о том, какая жизнь ждет поросенка, родившегося на ферме, посмотрело около 400 человек.

Для того чтобы увидеть фильм международной организации Animal Equality, необходимо подойти к стенду «Их глазами», заполнить небольшую анкету о своих гастрономических предпочтениях и получить 3D-очки.

Фото: Виталий Беспалов/ "Санкт-Петербург.ру"

Зритель оказывается в тесной клетке, где в навозе лежит свинья и великое множество новорожденных поросят. После он наблюдает процесс их кастрации без каких-либо обезболивающих. В финале небольшого фильма можно увидеть, как на скотобойне в лужах крови завершается жизнь этих животных.

«Это видео — часть расследования, которое длилось в течение 18 месяцев в странах Латинской Америки и Европы, - рассказал Кирилл. - Для нас самих тайна, как именно велись съемки. Скорее всего, сотрудники организации просто договорились вести наблюдения для некоего научного исследования и ставили камеры на 360 градусов, которые фиксировали все происходящее».

Одна из девушек-посетителей акции, которая увидела фильм в преддверии Дня без мяса, еще минуту стояла в оцепенении. «Это очень страшно», - наконец выдавила она и потянулась к веганской гороховой колбасе, которую приготовили для нее организаторы кинопросмотра.

Фото: Виталий Беспалов/ "Санкт-петербург.ру"

«Реакции у всех всегда разные. Некоторые плакали, расстраивались. Нескольким девушкам понадобился нашатырный спирт, чтобы прийти в себя. Но очень многие начинают спорить, доказывать, что такая вот судьба у подобных животных. Это проблема воспитания — мы с детства привыкаем к тому, что мясо продается в магазине, и считаем, что оно растет на ветках», - рассказал «Санкт-Петербург.ру» организатор мероприятия.

Он добавил, что лично знает молодого человека, который стал веганом после того, как побывал на акции «Их глазами».

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Поучаствовать в этом проекте можно в субботу и воскресенье в торгово-выставочном центре «Этажи» (Лиговский проспект, 74).

Агрессии меньше







Сам День без мяса в Петербурге проходит в более радостных тонах. К часу дня, неподалеку от метро Василеостровская около десяти волонтеров НКО «Голоса за животных» и их соратники раздавали петербуржцам угощения растительного происхождения.

«Прохожие видели, что мы что-то раздаем, это их интриговало. Были и те, кто не хотели брать фрукты, но их интересовала информация об отказе от мяса», - рассказала «Санкт-Петербург.ру» председатель организации Динара Агеева.

По ее словам, в целом отношение прохожих было доброжелательное. «Пару человек говорили, что животных жалко, но иначе нельзя. Все же в активную перепалку они не вступали. Это показывает, как меняется отношение общества к веганству — когда мы несколько лет назад начинали подобные акции, то сталкивались с большим количеством возмущений», - уточнила председатель НКО «Голоса за животных».

Фото: НКО "Голоса за животных"

Она добавила, что показателем того, как меняется отношение людей к питанию, является то, как сильно за последние годы увеличилось число специализированных кафе и магазинов, а на прилавках обычных супермаркетов стали появляться веганские продукты — соевое, ирисовое или миндалевое молоко, соевое мясо.

«Многие люди, став веганами, начинают свой бизнес, также связанный с веганством. Получается, что люди продвигают хорошее дело и зарабатывают себе на жизнь», - добавила Агеева.

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Организация «Голоса за животных» начала свою деятельность в 2010 году в составе Центра защиты прав животных «ВИТА» в качестве петербургского отделения. Как пояснила «Санкт-Петербург.ру» председатель новой организации, в 2017 году они вышли из состава Центра «ВИТА», но их цели и задачи не изменились. «Мы немного меняем стратегию, но это все вполне рабочие моменты», - уточнила Агеева.

Другое мнение

Как рассказал «Санкт-Петербург.ру» житель Северной столицы Сергей, который несколько раз становился свидетелем акций зоозащитников, иногда их действия начинают пугать.

«Может, среди них есть и те, кто ходит по городу и угощает людей едой, неся мир, добро и любовь, но не все из них белые и пушистые. Думаю те, кто расписывает город надписями «Мех — убийство» и так далее, вряд ли способны на конструктивный диалог. Никто не против того, что эти люди решили жить без мяса, но не надо считать всех остальных какими-то ущербными», - отметил Сергей.

С ним согласна Надежда, которая успела посмотреть несколько зоозашитных фильмов и какое-то время даже не ела мясо. «Думаю, веганская пропаганда просто не работает. Либо это есть в человеке, либо нет. Иначе никак. И тогда к чему эти все акции и разговоры. Просто самореклама», - считает жительница Петербурга.

«Мне кажется, что на веганов больше кричат, чем они на других, - размышляет Мария, среди окружения которой много тех, кто отказался от мяса. - Многие мясоеды уверены, что их призвания - переубедить одного из веганов и сделать его «нормальным». Я сама всеядна, но в жизни не буду кого-то учить жить. Что и остальным советую».

В России отсутствуют научные исследования о том, сколько процентов населения являются веганами и вегетарианцами. По данным различных опросов, около 3% населения России сознательно не едят мясо. При этом в Италии веганы и вегетарианцы — это 10% населения страны, а в Великобритании около 12% (исследования Европейского Вегетарианского Союза).