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Вольное историческое общество выступило против объединения РНБ и РГБ

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© Фото: gorod-plus.tv

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Члены общества попросили премьер-министра Дмитрия Медведева уволить директора РНБ Александра Вислого.

Члены Вольного исторического общества опубликовали на своем сайте обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о ситуации вокруг объединения Российской национальной библиотеки (РНБ) и Российской государственной библиотеки (РГБ).

«Известие о готовящемся объединении вызвало тревогу. Последовали заявления протеста, коллективные письма, подписанные видными деятелями библиотечного сообщества, учеными, писателями, общественными деятелями. Министерство культуры выступило с заявлениями, в которых утверждается, что планов объединения не существует, противники подобной реорганизации якобы сражаются с «ветряными мельницами». Между тем А. И. Вислый не скрывает, что именно такой план «реорганизации» считает наиболее желательным, предлагаются даже названия для объединенных библиотек», - говорится в обращении общества.

Его авторы также указали, что от объединения двух библиотек пострадают оба книгохранилища. По их словам, в особенно сложном положении окажется Российская национальная библиотека.

«По замыслу "реформаторов", эта библиотека должна стать филиалом, что якобы позволит сократить финансовые расходы. Никаких более серьезных аргументов в пользу объединения библиотек в публичных заявлениях», - отмечают историки.

Автор обращения считают необходимым немедленно предать гласности проект объединения главных библиотек страны. Также историки ставят под сомнение действия директора РНБ Александра Вислого, заявляя о необходимости его увольнения.

Ранее петербургские активисты запустили в небо плакат с изображением гендиректора РНБ Александра Вислого. Акция против слияния библиотеки с московской РГБ прошла 11 марта на площади Островского, сообщают ее участники в Facebook.
Фото: facebook.com/vadimflurie
 

Ранее Министерство культуры РФ пообещало учесть мнение общественности по вопросу слияния Российской национальной библиотеки и Российской государственной библиотеки.

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