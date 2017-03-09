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Жену Караченцова лишили прав за пьяное ДТП

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© Фото: Андрей Стенин / РИА "Новости"

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Суд постановил, что Людмила Поргина управляла автомобилем в нетрезвом виде, когда столкнулась с грузовиком.

Актрису Людмилу Поргину — супругу Николая Караченцова — лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде и оштрафовали на 30 тыс. рублей. Такое решение принял мировой суд Щелковского района Московской области, передает ТАСС.

Ранее экспертиза подтвердила, что в крови Поргиной в момент аварии, которая произошла в конце февраля, был алкоголь. На нее составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», 27 февраля автомобиль, в котором находились Поргина и Караченцов, столкнулся с грузовиком в Щелковском районе. В результате артиста госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

Ровно 12 лет назад, в ночь на 28 февраля 2005 года, автомобиль, которым управлял Караченцов, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве.

Тогда известный артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось по сей день.

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