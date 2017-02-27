Караченцова госпитализировали после ДТП в Подмосковье

Актер Николай Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья и был госпитализирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным правоохранительных органов, около 19:30 МСК в поселке Загорянский на пересечении улиц Пушкина и Теннисная столкнулись Toyota Highlander и грузовая «Газель».

«По предварительным данным, пострадал один человек», — уточнили в ведомстве, не назвав его имени. По факту аварии начата проверка.

Источник информагентства сообщает, что у актера диагностировали сотрясение мозга. Сын Николая Караченцова Андрей также подтвердил, что его отец попал в ДТП, когда направлялся в Москву.

ДТП с участием Караченцова произошло ровно через 12 лет после другой серьезной аварии, в которую актер попал в ночь на 28 февраля 2005 года.

Тогда известный артист получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось по сей день.