УФАС возбудило дело в отношении вице-губернатора Петербурга Бондаренко

Петербургское УФАС признало в действиях вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко нарушение закона о защите конкуренции и возбудило в отношении него антимонопольное дело.

В ходе проверки ведомства было выявлено, что протоколами нескольких совещаний, которые были подписаны в том числе и Бондаренко, управляющие компании «Возрождение» и «МИР» должны были обеспечить переход на обслуживание по всем управляемым многоквартирным домам в ГУП «ВЦКП «ЖХ». В случае неперехода администрация Василеостровского района и Жилищный комитет обязаны были провести собрания собственников для выбора иных УК.



Кроме Бонадаренко, эти протоколы были подписаны также должностными лицами Жилищного комитета и администрации Василеостровского района.

Как установили антимонопольщики, такие действия вице-губернатора содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. В конце декабря прошлого года антимонопольный орган выдал предупреждение, которое так и не было исполнено. После этого было принято решение о возбуждении антимонопольного дела.



Первое заседание комиссии Петербургского УФАС по рассмотрению этого дела состоится 4 апреля.