Суд снизил штраф УФАС для «Ленэнерго» в два раза

Петербургский суд принял решение снизить штрафы за административное нарушение для ПАО «Ленэнерго» в два раза — компания должна будет выплатить 300 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского УФАС.

Как ранее установила антимонопольная служба, «Ленэнерго» нарушило сроки направления клиенту проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Такие нарушения со стороны кампании происходили неоднократно, что и повлияло на размер административного штрафа в 600 тыс. рублей.

Суд посчитал, что столь высокий штраф усугубит финансовое положение ответчика. Так как по итогам 2015 года «Ленэнерго» отразило убыток в размере 5,9 млрд. рублей, было принято решение о смягчении наказания.