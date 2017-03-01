В смартфонах на Android появился вирус, ворующий банковские пароли

На мобильных устройствах, которые работают на операционной системе Android, появился вирус, способный красть логины и пароли от банковских приложений пользователя, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ESET.

Вирус маскируется под виджет с прогнозом погоды. После скачивания он ищет на смартфоне банковские приложения и собирает логины и пароли, отправляя их своим операторам.

ESET сообщает, что троян был обнаружен в феврале 2017 года. Он был нацелен на 69 приложений Великобритании, Австрии, Германии и Турции.

Ранее стало известно, что судебные приставы предупредили владельцев мобильных устройств о рассылке «вирусов» под видом писем о долгах.