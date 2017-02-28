Сенатор США предложил назвать улицу в Вашингтоне в честь Немцова

Сенатор США Марко Рубио предложил переименовать улицу напротив посольства России в Вашингтоне в честь убитого политика Бориса Немцова. Законопроект размещен на его официальном сайте.

«Два года назад Борис Немцов был убит в Москве на мосту недалеко от Кремля, и никто не понес наказания. Он был одним из критиков Владимира Путина», — заявил сенатор от Республиканской партии.

Он также считает, что убитый Немцов олицетворяет всех россиян, которые «борются за свои демократические права».

Если законопроект Рубио получит одобрение, то улица в Вашингтоне будет именоваться «Борис Немцов Плаза».

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Российский политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. На мосту активисты уже два года поддерживают мемориал, так как власти столицы отказались установить памятную доску на месте убийства.

В настоящее время в столице проходит суд над обвиняемыми в совершении преступления. Заказчики убийства до сих пор не названы.