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Марш и митинг памяти Бориса Немцова собрали в Петербурге около 7000 человек (ФОТО)

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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Шествие началось от станции метро «Горьковская» и закончилось митингом на Марсовом поле.

Марш и митинг памяти Бориса Немцова собрали в Петербурге около 7000 человек. При этом полиция насчитала всего 2000 человек. Их организаторами стали движения «Солидарность», «Открытая Россия», «Весна», партии ПАРНАС, «Яблоко», «Демократический выбор» и коалиция «Демократический Петербург».

Марш начался от станции метро «Горьковская», так как он не был согласован со Смольным, то полиция не стала перекрывать Троицкий мост. При этом правоохранители все же помогали обычным прохожим двигаться по мосту против толпы.

Кроме того, за станцией метро и вдоль проезжей части выстроились около десяти автомобилей полиции и ОМОН. Марш двигался довольно слаженно и закончился без каких-либо происшествий и столкновений.

На Марсовом поле была установлена небольшая сцена, с которой выступали организаторы акции. «Каждый из нас, наверное, очень дорого бы дал за то, чтобы сегодня не было этого митинга, чтобы у нас не было бы такого повода, и чтобы никогда больше у нас не происходило политических убийств, - заявил Борис Вишневский, депутат петербургского Законодательного собрания, фракция «Яблоко».

Одним из наиболее ярких выступлений стали слова Михаила Амосова, председателя петербургского отделения партии «Яблоко», долгое время лично знавшего Немцова.

«Наверное, у многих из нас сегодня есть желание сказать, какая плохая власть, какую власть мы бы хотели видеть в нашей стране, но я сегодня скажу о другом - о том, какими должны быть мы с вами, те, кто хотят изменить страну, сделать ее лучше, сделать ее по-настоящему демократической, европейской, свободной. И в этом разговоре как раз очень важны воспоминания о моих встречах с Борисом Немцовым», - рассказал Амосов.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
 

«Мы были с ним одногодки, люди одного поколения, и многое нам было понятно даже без слов. Это был совершенно свободный человек, это чувствовалось с самого начала, с первой минуты встречи и общения. Немцов был очень принципиальным человеком, который действительно мог идти к какой-то идее и цели совершенно один, если он считал, что это правильно. Это был смелый, бесстрашный человек. Мы должны быть требовательны не только к власти, которая у нас никудышная, паршивая, мы должны быть требовательны к самим себе. Мы должны быть такими свободными как Немцов», - добавил он.

После этого депутат ЗакСа попросил толпу проскандировать слова: «Смелые как Немцов! Мудрыми как Немцов! Договороспособными как Немцов!» Вслед за ним на сцену вышел депутат Максим Резник.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
 

«Немцов навсегда останется одним из лидеров борьбы за свободу нашей Родины. Именно за это он был убит. За то, что выступал против войны, против действующей власти, не стесняясь в выражениях, не пряча факты и реальное положение дел за ложной скромностью и интеллигентностью. Светлая память Борису Немцову!» - резюмировал Резник. 

Одновременно с митингом в Петербурге аналогичные акции прошли еще в нескольких городах России. В Москве в память о Борисе Немцове собрались около 15 тыс. человек, объявили активисты «Белого счетчика», полиция насчитала в столице лишь 5000 человек.

Перед началом московского марша на возглавлявшего колонну председателя ПАРНАС Михаила Касьянова напал неизвестный. Мужчина облил политика зеленкой, его задержала полиция.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Всего по делу Немцова в марте 2015 года были задержаны пять человек, в том числе предполагаемый убийца Заур Дадаев; Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, должен был укрыть сообщников после преступления; Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шагит Губашевы.

Кроме того, заочно арестован и объявлен в международный розыск предполагаемый организатор убийства — офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Расследование дела обещали завершить к концу 2015 года, оно до сих пор продолжается.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

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