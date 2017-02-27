УФАС постановило разорвать контракт Смольного со студией Лебедева

Комиссия Петербургского УФАС России установила, что комитет по развитию туризма заключил договор со студией Артемия Лебедева уже после того, как работы были выполнены, сообщает в понедельник, 27 февраля, антимонопольное ведомство.

УФАС считает, что комитет Смольного заключил договор на разработку туристического логотипа с ООО «Студия Арт. Лебедева» без проведения торгов, чем нарушил ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции.

Из имеющихся у антимонопольного органа документов следует, что на момент подписания договора работы уже были выполнены. Таким образом студия Лебедева находилась в приоритетном положении по отношению к другим компаниям, которые осуществляют аналогичные работы на рекламном рынке.

В течении десяти рабочих дней УФАС объявит о том, каким образом комитету по развитию туризма необходимо будет устранить указанные нарушения.

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Минувшей осенью антимонопольный орган выдал комитету предупреждение о необходимости до 30 ноября прекратить действие договора со студией Лебедева.

В свою очередь Артемий Лебедев обрушился критикой на действия ФАС. «Потратить миллионы, чтобы спасти потраченный рубль? Я думаю, что питерский комитет по туризму должен опротестовать требование ФАС и придумать, как сделать так, чтобы больше на логотип никто не крошил батон», - написал он в своем блоге.





