В 2016 году платные парковки в Петербурге не окупились

Доходы зоны платной парковки в Петербурге в прошлом году составили около 106 млн рублей . Этого оказалось недостаточным, чтобы покрыть расходы, сообщил в понедельник, 6 февраля, заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На эксплуатацию платных парковочных мест было потрачено 110 млн рублей. Зампред КРТИ сообщил, что около 13% автомобилистов не оплачивают пользование парковкой. В следующем году комитет планирует привлечь средства из внебюджетных источников на развитие системы, передает АБН.

В 2016 год петербуржцы и гости города разместили свои транспортные средства в зоне платной парковки свыше 6 млн раз. Загрузка парковочных пространств составила 34%.

В нынешнем году стоимость платных парковочных мест увеличилась почти в два раза по сравнению с ценами 2016 года. К примеру, стоимость парковки транспортных средств категории B возросла с 60 до 107 рублей 70 копеек.