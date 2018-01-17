Петербург встретит Крещение 19 января без крещенских морозов

В праздник Крещения 19 января в Петербурге будет теплая для этого времени года погода, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов на пресс-конференции, посвященной предстоящему празднику.

По словам Колесова, в день Крещения будет снег и теплый воздух, без сильных осадков, передает корреспондент «Санкт-Петербург.ру». Ветер юго-восточный, усилится до 8-13 метров в секунду. По прогнозу Северо-Западного Гидрометцентра температура воздуха в течение суток составить от –2 до –4 градусов.

Колесов пояснил, что первая декада января была очень теплой: 16 января стало самым холодным днем за зиму. До рождественского похолодания на реках и каналах не было льда, сейчас он не массивный и неплотный. Толщина льда в Невской губе составляет всего 5-10 сантиметров: это минимальная толщина для этого периода.

Праздник Крещения отмечается 19 января. В этот день и в сочельник 18 января в храмах будут освящать воду, а желающие окунутся в прорубь, которая называется иордань. «Санкт-Петербург.ру» собрал всю самую важную информацию о предстоящем празднике: о традициях и правилах купания, а также опубликовал список купелей.