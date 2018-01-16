Петербург признан самым инновационным регионом России

Петербург возглавил рейтинг инновационных регионов России, обогнав Москву, сообщила руководитель проектов Ассоциации инновационных регионов России Роза Семенова в ходе Гайдаровского форума.

«Лидерами рейтинга являются: город Санкт-Петербург на первом месте, город Москва — на втором месте, республика Татарстан устойчиво занимает третье место. Москва и Санкт-Петербург поменялись местами, в прошлом году Москва была на первом месте», — приводит слова Семеновой РИА «Новости».

Рейтинг субъектов России поделен на пять групп по уровню инновационного развития. В группу передовых регионов вошли 26 субъектов, рассказала Семенова: это сильные и средне-сильные новаторы. 29 регионов формируют группу средних инноваторов, 30 регионов – отстающие, средне-слабые и слабые.

Рейтинг инновационных регионов России был разработан Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 году совместно с Минэкономразвития. Он позволяет выявить лидеров по каждому компоненту, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона. По словам председателя Законодательной думы Томской области Оксаны Козловской, участвовавшей в презентации рейтинга, на составление было потрачено миллион рублей.