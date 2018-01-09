Петербуржцам предлагают отдать новогодние елки ушастым гималайским медведям

Активисты движения «Елки, палки, пять бизонов» объявили о сборе хвойных, которые затем переработают и отправят в центры помощи животным, сообщается в группе организации во «ВКонтакте». Акция пройдет 20 января в разных районах города с 12:00 до 14:00.

Собранные ели и ветки измельчат, полученные щепки отправят в приюты и питомники на подстилку и подкормку животным. В числе других помощь примет и центр помощи диким животным «Велес». Там переработанные хвойные отдадут песцам Джеки и Джесси, а также гималайским медведям Маше и Мише.

После Нового года большое количество елей осталось брошенными на улицах, что возмутило петербуржцев. Брошенные деревья после новогодних елочных базаров находили на Васильевском острове. Часть горожан предлагала отвезти ели в зубровник в Токсово, отдать пенсионерам и даже взять себе.