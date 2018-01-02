Петербуржцев возмутили брошенные на Васильевском острове елки

Жители Петербурга возмущены брошенными на улицах елками, оставшимися после новогодних елочных базаров. В группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте» появился пост с фотографиями брошенных на пересечении 7-й линии и Большого проспекта В.О. елочек.

В комментариях заметили, что «и так во всех районах» и поделились своими фотографиями валяющихся хвойных. Некоторые выступили за запрет такой торговли. Другие комментаторы предложили свои решения проблемы: отвезти в зубровник в Токсово, отдать пенсионерам и даже взять себе.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступал против срубленных к Новому году елей. Парламентарий считает, что это формирует у россиян расточительное отношение к родной природе и предлагал вовсе запретить елочные базары. Вместо этого Милонов предлагал брать живые хвойные хотя бы в горшках – чтобы затем высадить в лесу или перед домом.