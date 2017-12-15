Владелец "Пятерочки" и "Перекрестка" купит супермаркеты "О'Кей"

Супермаркеты торговой сети «О’Кей» приобретет X5 Retail Group – владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В пресс-службе ретейлера сообщили, что ФАС России одобрила ходатайство о сделке.

К X5 Retail Group перейдут 32 супермаркета. Из них 18 расположены в Петербурге, 4 – в Москве, остальные – в других регионах. Магазины планируется интегрировать в торговую сеть «Перекресток».

Сообщалось, что X5 Retail Group подал подобную заявку в ФАС еще в октябре. Сумма сделки оценивается в семь млрд рублей.

В декабре стало известно, что «О'Кей» планирует сократить свое присутствие в Петербурге и Ленобласти и 15 декабря закроет 13 магазинов из 20.