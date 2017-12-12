Совсем не «О’Кей»: в Петербурге закроют 13 из 20 магазинов сети

Ритейлер «О'Кей» планирует сократить свое присутствие в Петербурге и Ленобласти, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, компания закроет 13 магазинов из 20 уже 15 декабря.

«Черная метка» не коснется точек в Зеленогорске, Сестрорецке, Кингисеппе и Колпино. Также свою работу в городе на Неве продолжат супермаркеты в ТЦ «Галерея» и на проспекте Большевиков.

Ранее появилась информация, что магазины группы «О'Кей» приобретет X5 Retail Group. Соответствующая заявка была подана в ФАС в октябре. Сумма сделки оценивается в семь млрд рублей.