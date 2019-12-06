Российские учёные научились за минуту выявлять поддельное вино

От головной боли до отказа органов

В феврале 2019 года на севере Индии произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Почти 150 работников чайной плантации погибло и ещё более 200 были госпитализированы после употребления поддельного вина. Среди пострадавших оказалось много женщин, которые работали на сборе чая в районах Голахат и Джорхат штата Ассам.

Один из оказавшихся в больнице рассказал, что купил пол-литра вина после работы и выпил его перед едой. У него сразу заболела голова, и к ночи боль усилилась настолько, что индиец не мог ни есть, ни спать. С утра жена отправила его в клинику на чайной плантации, откуда его перевезли в районный госпиталь. «Люди один за другим поступали с сильной болью в груди, постоянной рвотой и одышкой», – рассказал доктор Ратул Бордолой из департамента здравоохранения Голахата.

Полиции потребовалось несколько дней, чтобы обнаружить дом, где изготавливали суррогат. Были задержаны десять подозреваемых, конфисковано полтора литра поддельного вина. Фальсификат отправили экспертам, чтобы они определили, какие именно вещества вызывали у пострадавших отказ органов. Только после этого врачи смогли найти эффективное лечение от смертельно опасного отравления.

По данным экспертов, ежегодно в Индии выпивается 5 млрд литров алкоголя, 40% которого произведено нелегально. Суррогат делают в домашних условиях, он намного дешевле оригинальных марок. Бутлегеры зачастую готовят спирт из низкокачественного сырья, что приводит к появлению в этаноле примеси метанола или метилового спирта. Именно он является тем токсичным веществом, которое вызывает повреждение печени, слепоту и в некоторых случаях смерть.

Фото: pixabay.com

Бочки, бутылки и пробки

История виноделия насчитывает порядка 8-9 тыс. лет. Многие древние цивилизации приписывали честь создания вина различным богам, восхваляя тем самым алкогольный напиток. Родиной виноградной лозы официально считается район Закавказья. Здесь были найдены сосуды с остатками алкоголя, а также старинная винодельня возрастом 6 тыс. лет.

Позже римляне, египтяне, персы, греки и прочие народы начали использовать благородный напиток для религиозных ритуалов. С целью опьянения его пили только богатые люди. К началу нашей эры виноделие настолько распространилось, что в Древнем Риме вино стали давать даже рабам. Римляне в ходе завоеваний распространили свою культуру на всю территорию современной Европы. Именно они придумали хранить алкоголь в бочках, чтобы экспортировать его на дальние расстояния.

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Христианство переняло использование вина в религиозных целях, и служители церкви начали выращивать виноград при монастырях. В Средневековье большая часть благородного напитка производилась монахами в общинах. До сих пор известны некоторые сорта родом из европейских монастырей. После распада Римской империи популярность вина сильно упала. Его продолжали пить лишь в южных странах, где виноград растёт повсеместно. В более северных районах почти на тысячу лет стали популярны пиво и эль.

XVII век вернул виноделию былую славу. В это время появились стеклянные бутылки и корковые пробки, которые позволяли сохранить герметичность сосуда. Развитие мореходства помогло расширить географию виноделия на весь Новый Свет. Зачастую моряки в дальних плаваниях кроме вина не имели другого источника чистой жидкости. Благодаря небольшой доле спирта в ней умирали все инфекции и болезнетворные микробы.

В то же время появились креплёные вина – портвейн, мадера и херес. В них в качестве консерванта добавляли чистый алкоголь. Это помогало жидкости пережить длительное путешествие и не скиснуть. В начале XVIII века креплёные сорта стали самым популярным напитком, и тогда же появились лучшие марки выдержанного красного вина.

Фото: pixabay.com

Эпидемия филлоксеры

Стабильное развитие виноделия в Европе закончилось в 1863 году, когда на юге Франции внезапно начали гибнуть виноградники. Лоза умирала очень быстро, и никто не мог понять причину. Эпидемия распространилась по всей Европе, и за несколько десятилетий погибло от две трети всех европейских виноградников. Ситуация была катастрофическая.

Оказалось, что всему виной мельчайшая разновидность тли, которая жила в земле и питалась корнями лозы. Виноградная филлоксера длиной в миллиметр была завезена в Европу из Северной Америки и быстро распространилась по странам. Местные растения оказались беспомощны против иностранного вредителя, а люди не умели пользоваться инсектицидами.

Но всё же выход был найден: виноградари обнаружили, что американские сорта вполне справляются с мелкой тлёй. Тогда они стали прививать к своим выжившим виноградным кустам сорта, привезённые из Америки. Эпидемия была побеждена с помощью гибрида из разных частей света.

3,3 млн погибших каждый год

В конце XIX века натуральное вино в России внезапно стало большой редкостью, а подделывали его ещё на производстве. В результате экспертиз оказалось, что многие вина готовились из воды, сахара и спирта. Они не имели ни капли виноградного сока и содержали вредные для организма химические вещества.

Сохранился интересный доклад доктора Гулишамбарова, по которому в 1887-1890 годах Москва ввозила из винодельческих районов по 460 тыс. пудов вина ежегодно. И в то же время город экспортировал в другие регионы до 800 тыс. пудов, не имея при этом ни одного винзавода. Масштаб фальсификации был огромен.

С годами развитие технологий позволило вывести производство вина на новый уровень. Хороший алкоголь стал доступен людям во всём мире. Однако выращивание винограда и производство из него качественных напитков не может быть дешёвым, особенно когда речь идёт о выдержанных винах. Мошенники продолжают продавать опасный фальсификат с красителями и искусственными добавками. По данным Всемирной организации здравоохранения, от употребления алкоголя в мире ежегодно погибает 3,3 млн человек. Это 5,9% общего количества смертей. Из них около четверти случаев приходится на случайные отравления, так как суррогат можно отличить только в лабораторных условиях с помощью химического анализа компонентов.

Фото: ВНИИФТРИ

Экспресс-тест за минуту

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) решили проблему определения качества напитков. Они представили уникальный прибор для выявления синтетических красителей в соках и вине.

Устройство быстро и понятно показывает информацию о качестве жидкости и не требует много времени на анализ. Вместе с подготовкой образца весь процесс тестирования занимает одну минуту. При этом, размеры прибора позволяют использовать его для выявления фальсификата как на производстве, так и в розничной продаже.

Начальник научно-исследовательского отделения акустооптических измерений и лазерной оптоэлектроники ВНИИФТРИ Алексей Апрелев рассказал, что к ним обратились коллеги из института безалкогольной и винодельческой промышленности ВНИИПБиВП с просьбой разработать метод определения фальсификата. Среди всех способов проверки наиболее перспективным оказалось направление спектрофотометрии. После проведения дополнительных исследований учёные определили зависимость изменения спектра поглощения света от наличия синтетических красителей в прозрачных соках и винах.

На основе этих данных был разработан прибор, получивший название фотоспектрометрический анализатор синтетических красителей. Следующим шагом для учёных ВНИИФТРИ станет разработка модификаций прибора для различных нужд. Планируется в том числе и бесконтактная версия для оценки наличия синтетических красителей через пластиковую и стеклянную упаковку.

Теперь, чтобы проверить качество вина и избежать отравления суррогатом, не требуется дорогостоящее и громоздкое лабораторное оборудование и длительная подготовка образцов. Распознать подделку можно будет прямо на месте в режиме реального времени. Благодаря такому контролю качества количество фальсифицированного вина на мировом рынке резко сократится.