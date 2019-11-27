Безопасная мода: российские учёные вывели хлопчатник, ткань из которого не вызывает аллергии

В школу в пижаме

Десятилетняя Лили Мейсон живёт с родителями и младшим братом Гарри в деревне Киворт, Великобритания. В своей школе девочка – настоящая звезда. Пока остальные ребята терпят скучную школьную форму, Лили сидит за партой в уютной мягкой пижаме. Но на самом деле такая одежда – вовсе не прихоть избалованного ребёнка. Это жизненная необходимость.

Лили Мейсон страдает от редкого заболевания – синдрома активации тучных клеток. Иммунная система девочки очень чувствительна, поэтому она активно реагирует на раздражители, которые для большинства людей остаются незаметными.

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Многие виды ткани являются сильнейшим аллергеном для организма Лили. Так привычная школьная форма и превратилась в смертельно опасную одежду. Надев её однажды утром, девочка полностью покрылась болезненной сыпью. Единственная одежда, в которой она чувствовала себя хорошо, – мягкая пижама. Так как во время обострения заболевания у Лили случается анафилаксия, носовое кровотечение, головная боль и переутомление, она носит свою пижаму круглосуточно, сидит только на специальных подушках и принимает массу обезболивающих. Но продолжает ходить в школу и общаться со сверстниками.

Аллергия на что угодно может проявиться совершенно неожиданно в любом возрасте даже у здорового человека. Всемирная организация здравоохранения назвала 2018 год пандемией аллергии – её распространение достигло пика. Каждый третий житель планеты страдает аллергическим ринитом, а каждый десятый – бронхиальной астмой. Это связано с загрязнением окружающей среды, а также с использованием консервантов, некачественного сырья и опасных химических составов на производствах. Организм человека становится чувствительным ко всему.

Сейчас, даже не выходя из дома, можно собрать вокруг себя с десяток аллергенов. Среди них одежда и домашний текстиль, а самое страшное, что и повсеместное использование 100-процентного хлопка не является гарантом безопасности. Прежде, чем попасть к потребителю, даже самые натуральные ткани проходят несколько ступеней обработки химическими составами.

Фото: pixabay.com

Древесная шерсть

Хлопок считается наиболее безопасным видом ткани, поскольку изготовлен из растительного волокна. В природе оно покрывает семена хлопчатника, травянистого растения, и выглядит, как пушистый белый бутон. В быту люди используют это волокно так давно, что сказать, кто и когда соткал из него первый лоскуток, невозможно. Наиболее древние изделия из хлопка археологами были найдены в пещере недалеко от мексиканского города Теуакан. Датируется эта находка 5800 годом до н.э.

Одними из первых специально выращивать хлопок стали жители Индии. Именно там занимались культивированием этого растения примерно с 7 столетия до н.э. И долгое время о хлопке ходили легенды. Одна из них рассказывала о сказочных деревьях, вместо плодов на которых растут овцы. Возникла легенда потому, что в 445 году до н.э. Геродот написал: «Есть дикорастущие деревья, из плодов которых можно вырабатывать шерсть. Она превосходит красоту и качество шерсти, полученной от овец. Индусы шьют из этой древесной шерсти одежду».

Вплоть до 18 века производство хлопка было дорогим удовольствием. Например, первым орудием для очистки хлопка от семян в Индии была так называемая чурка. Она состояла из неподвижного верхнего валика и вращаемого с помощью рукоятки нижнего. Между валиками подавался хлопок с семенами. Захватив волокно, валики протаскивали его на другую сторону, а семена отрывались и падали, так как не могли пройти между валиками. Таким образом за день два-три сменных рабочих могли обработать не более 8 кг чистого хлопка.

Фото: pixabay.com

Беспощадная обработка

Сейчас превращение хлопка в ткань – полностью автоматизированный процесс. При этом собирать хлопок до сих пор могут как вручную, так и механически.

Волокно вместе с неотделёнными семенами доставляется на хлопкоприёмные пункты специализированных фабрик для взвешивания и распределения. Затем его отправляют в хлопкоочистительные пункты, где происходит отделение волокон от семян и различного мусора с помощью воздушного потока в разрыхлительно-очистительной машине.

Полученный однородный материал отправляют в чесальный аппарат, где специальные валики с проволочными зубцами расчесывают спутанные волокна, формируя из них ровные ряды. Следующий этап производства – лентоукладчик. Устройство превращает волокна в толстую и непрочную первичную пряжу, которую называют волокнистой лентой – толщиной она примерно с канат, по которому многие из нас забирались на уроках физкультуры.

Вытягиваться ленты начинают в волочильной машине, образуя при этом вторичную пряжу. Ещё прочнее и тоньше материал становится после прохождения ровничной машины, которая как бы сжимает все волокна в ленте между собой. Эта пряжа в 30 раз тоньше первоначальных волокон. Весь процесс вытягивания осуществляется с помощью различных по размеру и направлению движения металлических валиков. Постепенно, от аппарата к аппарату, пряжа становится в 200 раз тоньше первичной – так образуются нити.

Ткань должна иметь основу (множество расположенных рядом нитей) и уток, переплетающие эту основу нити. В основу параллельно друг к другу закладывается более 10 тыс. единичных нитей. Все они наматываются на огромную катушку. И погружаются в растворы на основе крахмала, синтетических смол и жиров. Таким образом нити как бы проклеиваются и становятся прочнее. Переплетают основу уже на ткацких станках. Для этого специальный аппарат постепенно, от одного края к другому, продевает уточную нить через основу. Так получается полотно ткани, которое в длину может достигать десятков метров.

Фото: pixabay.com

Затем в игру вступают хлорка, хлорид соды или перекись водорода. Они отвечают за отбеливание волокна. Для того, чтобы наносить другие красители, материал должен быть полностью белым. Раньше отбеливание происходило прямо в полях под воздействием солнечных лучей. Сегодня намного быстрее и удобнее это делает химия.

Перед покраской ткани обрабатываются целым списком химических составов. Это и ускорители крашения, и загустители, и пеногасители, и связующие вещества. Для окрашивания на производствах используются только синтетические красители. На данный момент их более 4 тыс.

И лишь после всех этих этапов ткань шлифуется, выбривается и начесывается, становясь привлекательной и приятной на ощупь. Но и здесь не обходится без химических соединений. Например, для придания хлопку шелковистого вида проводится мерсеризация. Нити вымачиваются в щёлочи при нулевой температуре, а затем моются в кислотном растворе для нейтрализации её остатков.

Получается, что практически на каждом этапе изготовления натуральной ткани используются вещества, которые в дальнейшем могут навредить потребителю, даже при условии полного соответствия изделия нормам качества.

По-настоящему натуральный хлопок

Обезопасить потребителей от воздействия аллергенов, содержащихся в текстиле, решили учёные Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР). Совместно с селекционерами из Прикаспийского научного центра они вывели сорт хлопчатника, из которого можно создать полностью антиаллергенную ткань.

К выведению нового сорта специалистов подтолкнул тот самый многоуровневый процесс обработки ткани химическими составами и аллергические реакции, причиной которых они становятся. Зуд, сыпь, покраснение кожи, отёк, повышение температуры и головная боль – всё это может быть реакцией на красители и отбеливатели, которыми обрабатывалась ткань.

Ключевое отличие нового сорта хлопчатника от привычного – его кремовая окраска. Теперь все процессы по отбеливанию и окрашиванию хлопка можно пропустить, так как новое волокно изначально имеет приятный природный цвет.

Над разработкой специалисты трудились более 10 лет. Для того, чтобы растение приобрело нужную характеристику, его неоднократно скрещивают с близкими к нему формами, в том числе отличающимися по окраске, путем искусственного опыления. Затем ждут, пока вырастет новый образец, отбирают наиболее удачные варианты и снова скрещивают. Для достижения результата нужно несколько поколений растений и тщательное отслеживание генетических изменений.

Достигнув необходимого результата, исследователи углубились в работу с генами, которые отвечают за появление кремового пигмента. В дальнейшем эти гены промаркируют. Использовать их можно будет также для расширения ассортимента сортов хлопчатника с окрашиваемым волокном.

Новый хлопчатник успешно протестирован на производстве. Полученная из него ткань полностью удовлетворила исследователей. Теперь сорт внесён в государственный реестр селекционных достижений и доступен к выращиванию на сельскохозяйственных полях, а потребители смогут не бояться аллергии.