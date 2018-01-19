Биофизики РАН доказали смертельную опасность антибактериального мыла

«Революционер» в области стирки 28-летний Фридрих Карл Хенкель 26 сентября 1876 года в небольшом немецком городе Ахене на границе с Бельгией и Нидерландами вместе с двумя друзьями зарегистрировал фирму Henkel & Cie. Автором формулы первого стирального порошка «Henkel's Bleich-Soda» стал сам Фриц Хенкель. Он не стал продавать его традиционным для того времени способом – на развес, а запаковал в удобные 200-граммовые пакеты. Порошок за 10 пфеннигов расходился как горячие пирожки.

В начале 1880-х Хенкель предлагал немецким хозяйкам средства уже не только для стирки, но и для уборки дома – синьку, крахмал, чистящие жидкости и пасты. Постепенно Хенкель выкупил доли партнеров и взял фирму в свои руки. Фриц Хенкель дожил до 81 года, был удостоен титула советника коммерции и звания почетного гражданина пяти городов. Дело всей жизни он передал сыну – Вильгельму, талантливому химику, который работал на производстве отца с 17 лет. В 1905 году Вильгельм Хенкель издал научный труд «Методы ручной стирки». Работа получила высокую оценку как в Германии, так и за рубежом. Именно Вильгельм разработал формулу легендарного стирального порошка Persil, а в 1907 году наладил его промышленное производство.

Самым ценным приобретением в истории Henkel считается поглощение в 2004 году корпорации Dial. Эта известная американская компания-производитель косметических и моющих средств обеспечила устойчивое положение Henkel на рынке Северной Америки.

Dial Corporation является первым в мире производителем антибактериального мыла. С 1867 года компания, называясь еще Armor and Company, занималась производством мясных продуктов, а в 1880-м из животных жиров – побочного продукта производства – стала варить мыло. Антибактериальное мыло было разработано собственными химиками компании и представлено на рынке Чикаго в 1948 году. В нем содержался антисептик гексахлорфен, что позволило создателям заявить, что это «первое активное, действительно эффективное дезодорирующее мыло во всей истории, потому что оно удаляет бактерии, которые вызывают запах пота». Продукт был назван Liquid Dial и обещал круглосуточную защиту от неприятного запаха.

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В начале 1970-х годов использование гексахлорфена было строго запрещено на фоне сообщений о том, что он вызывал неврологические заболевания у младенцев. Когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило вне закона использование гексахлорфена в нелекарственных продуктах, Dial Corporation заменила его другими антимикробными агентами – триклокарбаном и триклозаном.

Вещество триклозан, способное нейтрализовать широкий спектр микроорганизмов, синтезировали в 1965 году в Швейцарии. Триклозан убивает большую часть бактерий и даже грибков – из 100 микробов его боятся 99 – и препятствует развитию кишечных инфекций, стафилококка, сальмонеллеза, кожных инфекций. Триклозан попал сначала в мыло, затем еще в 700 разновидностей косметических средств, в том числе в зубные пасты, ополаскиватели для рта, шампуни, кремы и лосьоны. Многие мировые марки косметики и средств личной гигиены использовали триклозан в своей продукции: Palmolive, Camay, Protex, Wiruine, Safeguard.

По крайней мере, до сентября 2016 года, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США объявило о запрете на свободную продажу моющих средств, содержащих триклозан, триклокарбан и еще 17 антисептических компонентов. Многие производители сразу же объявили о сворачивании их производства. На территории России, однако, такого запрета нет. А реклама антимикробного мыла не сходит с экранов телевизоров, поэтому многие из нас считают этот продукт неотъемлемой частью личной гигиены.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино доказали, что триклозан может причинить вред животным. Как показали эксперименты на клетках печени крыс, даже в малых концентрациях он влияет на митохондрии (постоянный компонент клетки – поставщик энергии, без которого она не может жить и функционировать) и запускает программу их гибели.

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Ученые доказали, что молекулы триклозана взаимодействуют с внутренней мембраной митохондрий и буквально делают в ней дырки, или поры. Через поры в митохондрии проникают разные ионы и молекулы извне, в том числе воды. Митохондрии набухают, в результате чего из них выходят проапоптотические белки – вещества, запускающие естественную клеточную смерть.

«Долгое время считалось, что триклозан безвреден для человека и животных. Его используют в различных мылах и косметических средствах. Недавно в США запретили использование триклозана в жидком и твердом мыле. Стал он встречаться гораздо реже и у нас. Тем не менее в больницах триклозан еще используют в санитарных средствах», – рассказал первый автор статьи, ведущий научный сотрудник лаборатории митохондриального транспорта, доктор биологических наук Константин Белослудцев, подчеркнув, что выводы, полученные для грызунов, справедливы для людей.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН намерены продолжить исследования. В частности – проверить действие триклозана на тканях водных организмов. Неутешительные выводы по триклозану положили начало исследованиям по выявлению токсического действия различных фармацевтических препаратов, мишенью которых могут быть митохондрии клеток живых организмов. Не нужно рушить усвоенные с детства истины о мытье рук с мылом. Но подкрепить их строгими научными фактами о вреде антибактериального мыла стоит.