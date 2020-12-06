В Санкт-Петербурге получат мегагранты от правительства России 4 ВУЗа

От правительства Российской Федерации учёные из таких университетов, как ИТМО, ЛЭТИ, СПбГУ и Института проблем машиноведения РАН в Санкт-Петербурге, будут обеспечены мегагрантами.

Александр Беглов, губернатор Северной столицы, поделился такой новостью на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Со всей страны было подано около 400 заявок на получение гранта, среди числа лучших проектов оказались именно 7 из Санкт-Петербурга. Максимальная сумма мегагранта от Правительства РФ составит 90 миллионов рублей.

Денежные средства учёные смогут потратить на проведение исследовательских работ в таких областях, как экология, математика, нанотехнологии, физика, механика, машиностроение, сфера искусства, а также наука о здоровье. Более того, в Северной столице планируются проекты лабораторий мирового уровня.