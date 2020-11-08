С 2021 года в России пропавших будут искать со спутников

С марта 2021 года к поискам пропавших людей в России будут привлекать спутники. Они будут искать людей за пределами территории, где есть Wi-Fi и мобильная связь. Об этом сообщают "Известия".

В Министерство промышленности и торговли России уже поступила обновленная дорожная карта с предложением, подготовленная группой AeroNet. С токи зрения экспертов, в скором времени спутники будут искать людей с помощью технологии искуственного интеллекта.

Новые маячки будут работать быстрее и дешевле, чем обычная спутниковая связь. Также они смогут пересылать информацию из мест, где нет покрытия связью.