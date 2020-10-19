Компания Nokia построит сотовую сеть на Луне

Впервые для NASA финская телекоммуникационная компания Nokia построит на Луне сотовую сеть.

Главная задача сотовой компании это организовать на спутнике Земли первую систему сотовой связи LTE/4G. Планирующаяся система компании Nokia, появится уже в 2022 году.

Как сообщили в телекоммуникационной компании, для строительства и развертывания высокоскоростной сети LTE будут использованы инновации Nokia Bell Labs с экономным использованием энергии на Луне к концу 2022 года.

Для того чтобы доставить для строительства все технологии на Луну, будет использован посадочный модуль Intuitive Machines, который после посадки на спутник Земли будет самонастраиваться.