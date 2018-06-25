В России создали сервис для проверки невыгодных условий в договорах

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали мобильное приложение, позволяющее выявить невыгодные условия в договоре, сообщает «Русская планета» со ссылкой на РТ. Воспользоваться сервисом можно абсолютно бесплатно.

Разрабочики отмечают, что недобросовестные компании часто пользуются невнимательностью и юридической неграмотностью населения. Программа позволит исправить эту ситуацию, так как сравнивает документ с теми образцами, что используют мошенники.

Механизм действия программы очень прост. Пользователю нужно сфотографировать договор и загрузить изображение в программу. Сервис проанализирует текст и пришлет отчет о скрытых и невыходных условиях, возможных последствиях подписания подобного договора.

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На данный момент приложение анализирует договоры купли-продажи транспортных средств, однако в будущем авторы планируют усовершенствовать свою разработку. В этом им поможет база с нежелательными условиями, созданная профессиональными юристами. Библиотека документов постоянно пополняется.

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