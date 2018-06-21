Петербургские археологи нашли мумию I века до нашей эры

Петербургские археологи из Института истории материальной культуры РАН нашли в могильнике Терезин в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС мумию, возраст которой датируется I веком до нашей эры, сообщает «Мойка 78». Уникальная находка была сделана после того, как археологи расчистили и сняли крышку с каменного ящика.

«На берегу водохранилища найдена мумия молодой женщины, хорошо сохранилась нижняя часть туловища... Это не классическая мумия - в данном случае погребение было плотно закрытой каменной крышкой, произошел процесс естественной мумификации», – цитирует ТАСС начальника Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН Марину Килуновскую.

По мнению авторов открытия, мумия относится к эпохе хунну. Скорее всего у нее сохранились детали одежды, кожа и мягкие ткани. Вместе с мумией на месте раскопок ученые обнаружили предметы древней утвари.

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В августе 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС из-за разрушения крепежных элементов произошла авария. Поток воды сорвал крышку гидроагрегата № 2, после в машинный зал хлынула вода. Затопленными оказались ремонтные мастерские, жертвами трагедии стали 75 человек.



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