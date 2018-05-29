  • 30 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 62.8001  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.4683  
Нефть($) 29.05.2018 75.42 0.05
Нефть(p) 29.05.2018 4729.95 -33.52

«Яндекс» презентовал умную колонку со встроенным голосовым помощником

Автор:


© Фото: «Деловой Петербург»

Темы дня

Устройство поступит в продажу этим летом, приобрести его можно за 9990 рублей.

Российская транснациональная компания «Яндекс» представила мультимедийную колонку «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алиса», сообщает «Русская планета». Устройство появится на прилавках магазинов уже этим летом, его можно будет приобрести по цене от 9990 рублей.

Колонка имеет семь чувствительных микрофонов, позволяющих издалека распознавать голос владельца. Устройство подключается к телевизору и смартфону через Bluetooth, отдельный пульт для управления колонкой не понадобится.

«"Яндекс.Станция" на сегодняшний день – это единственное в мире устройство с персональным ассистентом внутри, который напрямую подключается к телевизору и не требует дополнительных пультов для управления», – сказал создатель устройства Константин Круглов.

Читайте также:

«Яндекс.Погода» представила карту для аллергиков

Пользователь может попросить «Алису» включить ту или иную песню, указав ее жанр или название. Далее «Яндекс.Станция» связывается с сервисом «Яндекс.Музыка», в котором собраны свыше 35 млн композиций. Большая часть возможностей колонки работает при подключении к интернету.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Наука
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram