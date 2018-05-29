«Яндекс» презентовал умную колонку со встроенным голосовым помощником

Российская транснациональная компания «Яндекс» представила мультимедийную колонку «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алиса», сообщает «Русская планета». Устройство появится на прилавках магазинов уже этим летом, его можно будет приобрести по цене от 9990 рублей.

Колонка имеет семь чувствительных микрофонов, позволяющих издалека распознавать голос владельца. Устройство подключается к телевизору и смартфону через Bluetooth, отдельный пульт для управления колонкой не понадобится.

«"Яндекс.Станция" на сегодняшний день – это единственное в мире устройство с персональным ассистентом внутри, который напрямую подключается к телевизору и не требует дополнительных пультов для управления», – сказал создатель устройства Константин Круглов.

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Пользователь может попросить «Алису» включить ту или иную песню, указав ее жанр или название. Далее «Яндекс.Станция» связывается с сервисом «Яндекс.Музыка», в котором собраны свыше 35 млн композиций. Большая часть возможностей колонки работает при подключении к интернету.

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