«Яндекс.Погода» представила карту для аллергиков

Сервис «Яндекс.Погода» представил карту, позволяющую увидеть концентрацию пыльцы в воздухе. С ее помощью можно узнать, где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию.

Система показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперед, учитывая зависимость фаз цветения от температуры, информацию о ветре и осадках. Создатели сервиса отмечают, что благодаря актуальной карте пыльцы можно определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения.

«Учет актуального прогноза погоды позволяет сервису сообщать и о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Петербурге может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут рядом. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города», – рассказали в Яндексе.

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Ранее в Яндексе» выяснили, куда петербуржцы чаще всего ездят на такси. Рейтинг возглавил аэропорт Пулково, на втором месте расположился Московский вокзал, на третьем – торгово-развлекательный центр «Галерея.

В десятку наиболее популярных маршрутов вошли бары и кафе на Рубинштейна, а также Думской, Садовой и Казанской улицах, Ладожский и Финляндский вокзалы, ТРК «Европолис».

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