BIOCAD зарегистрировала первый отечественный оригинальный препарат на основе моноклональных антител

Биотехнологическая компания BIOCAD зарегистрировала оригинальный ингибитор интерлейкина-17 (anti-IL-17) для лечения среднетяжелого и тяжелого псориаза. На разработку и клинические исследования нового препарата «Эфлейра» (международное непатентованное наименование – нетакимаб) потребовалось семь лет, инвестиции в разработку составили 568 млн рублей. Разработка препарата поддерживалась Министерством промышленности и торговли в рамках программы «Фарма-2020», также важность появления нового лекарственного средства отмечалась Министерством здравоохранения РФ. В продажу средство поступит уже в июне 2019 года. По прогнозам компании, появление нового препарата снизит стоимость терапии тяжелого псориаза в три раза.

Нетакимаб представляет собой моноклональное антитело, блокирующее интерлейкин-17 – провоспалительный цитокин, играющий ключевую роль в патогенезе псориаза. За основу биологического препарата взяты последовательности иммуноглобулинов ламы. Посредством генетической инженерии аминокислотные последовательности антител ламы были заменены на человеческие. Сохранение характерных для лам CDR-регионов (регионов белка, обеспечивающих связывание антитела с мишенью) обеспечило высокую прочность связи между молекулой препарата и интерлейкином-17.

«Мы уверены, что первый российский оригинальный препарат на основе моноклональных антител может стать лучшим в классе ингибиторов интерлейкина-17. Важно подчеркнуть, что нетакимаб является одним из моноклональных антител, обладающих благоприятным профилем безопасности, что важно для препарата, который применяется для терапии хронического заболевания», – сказал Роман Иванов, вице-президент по исследованиям и разработкам компании BIOCAD.

Клинические исследования выявили высокие показатели эффективности и безопасности препарата «Эфлейра» у больных псориазом. Одно из них проводилось на базе 22 аккредитованных лечебных учреждений России и двух клинических центров в Республике Беларусь. Специалисты проверяли средство на 213 пациентах со среднетяжелым и тяжелым вульгарным псориазом. Общая продолжительность терапии и наблюдения в этом исследовании составляет три года. Данные, полученные за период 12 недель терапии, показали, что 83,3% пациентов, получавших лечение нетакимабом раз в месяц после индукции в течение первых трех недель, достигли 75% улучшения индекса распространенности и тяжести псориаза (PASI 75), каждый третий достигал полного очищения кожи. Терапия нетакимабом способствует быстрому и значимому снижению всех основных проявлений псориаза, в том числе и у пациентов, у которых предшествовавшая системная терапия не показала эффекта. Частота нежелательных явлений при применении нетакимаба была крайне низкой и не отличалась от таковой в группе плацебо.

«Впервые в истории нашей страны, включая опыт Советского Союза, была абсолютно с нуля создана оригинальная молекула такого класса. Сравнимая, а в иных случаях даже превосходящая по эффективности мировые блокбастеры рынка. В ближайшее время будет налажено полноценное производство, и мы реализуем нашу главную цель – обеспечить пациентам с тяжелыми формами псориаза доступ к инновационному эффективному препарату и, как следствие, передовому качественному лечению», – рассказал генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

По разным оценкам, в России около 3 млн человек болеют псориазом. Почти у половины из них диагностируется среднетяжелый или тяжелый форма, при которой поражено более 10% площади тела и присутствуют выраженные клинические проявления, такие как покраснение, отек, шелушение, зуд. Псориаз часто определяют как хроническое системное иммуновоспалительное заболевание, помимо основных кожных проявлений характеризующееся системным поражением, например псориатическим артритом, который приводит к тяжелой инвалидности. Такие состояния, как метаболический синдром, сердечно-сосудистые заболевания, депрессии, встречаются у пациентов с псориазом чаще, чем у других людей. Из-за перечисленных факторов заболевание значительно снижает качество и общую продолжительность жизни.