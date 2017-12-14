В финале соревнований «Кубок РТК» выберут лучших юных робототехников России

Даже дети знают, что робототехника – уже давно не фантастика, а реальная жизнь. В 2013 году специалистами ГНЦ РФ ЦНИИ РТК был создан полигон для испытания собственных малогабаритных роботов и для проведения соревновательных действий по робототехнике среди молодежных команд. Под управлением оператора роботы должны преодолевать препятствия полигона, имитирующие экстремальные условия, и выполнять различные задания.

Возможность проявить себя должна быть у всех молодых и талантливых ребят, занимающихся научно-техническим творчеством в области робототехники. Специально для них уже четвертый год и проводятся робототехнические соревнования, не имеющие аналогов в России – «Кубок РТК».

Испытательный полигон путешествует вместе с организаторами от этапа к этапу, из города в город. Он представляет собой полосу препятствий из трех частей: Лабиринт, Поле и Башня. Робот должен преодолеть ее как можно быстрее, собрать цветные маячки – алюминиевые банки по 0,33 литра, и доставить их в соответствующие цветовые зоны. За прохождение каждого участка полигона робот получает баллы, количество которых зависит от сложности задания. Полигон позволяет продемонстрировать все возможности в решении задач, которые профессиональные роботы выполняют в реальной жизни.

Участники управляют роботом дистанционно. Маршрут они выбирают и просчитывают самостоятельно, руководствуясь возможностями созданного своими руками робота. Робот может быть собран на любой элементной базе, ограничений по конструкции нет. Соревнования традиционно проходят в двух номинациях: «Искатель» и «Экстремал». При участии в первой номинации оператор может находиться вблизи робота и наблюдать за его действиями. Во второй – управление осуществляется с помощью видео-зрения робота. Основная цель соревнований – достижение максимальной автономности робота от управляющего. Если же оператору пришлось вмешаться в работу своего изобретения, то начисляется штраф.

В ГНЦ РФ ЦНИИ РТК объясняют, что робототехника – это наука на стыке математики, физики, механики и электроники. Чтобы получить робота, необходимо абсолютно точно совместить все элементы. Соревнования созданы для того, чтобы школьники и студенты могли испытать себя и реализовать свои амбиции в научно-техническом творчестве. Организаторы стремятся сделать соревнования «Кубок РТК» действительно всероссийским мероприятием, региональные этапы которого будут проходить в каждом крупном городе страны.

В течение года проходит пять этапов соревнований, на каждом из которых участники вновь и вновь могут пробовать силы, модернизируя своих роботов. Перед началом соревнований запланирована обязательная тренировка.

В этом году старт соревнованиям был дан 15 марта на IX Всероссийском робототехническом фестивале «Робофест» в Москве. Перед началом регистрации стало известно об изменениях в структуре соревнований. Теперь участники делятся на две лиги: младшую – Юниорскую лигу (номинации «Искатель» и «Экстремал»), и старшую – Высшую лигу (номинация «Экстремал Pro»). В этом году соревнования «Кубок РТК» стали доступны абсолютно всем, кто старше шести лет. Главное – просто любить конструировать роботов.

«В 2017 году мы столкнулись с тем, что некоторые участники формально не имели права принимать участие в соревнованиях, так как не были школьниками или студентами или не проходили по возрасту. Поэтому было принято решение о корректировке регламента, – объясняет начальник отдела ГНЦ РФ ЦНИИ РТК и главный судья соревнований Олег Шмаков. – Эти изменения были введены, в основном, из-за того, что значительно увеличилось число участников студенческого возраста, и они стали постоянно выигрывать у школьников, чего не было ранее. Поэтому для соблюдения равенства в соревнованиях мы создали номинацию «Экстремал Pro» и усложнили для нее регламент: обязательное прохождение ряда ячеек в автоматическом режиме». Второй этап соревнований прошел в рамках VII Всероссийского летнего робототехнического лагеря в Ленинградской области. Именно там специалисты ГНЦ РФ ЦНИИ РТК уже третий год подряд проводят курс под названием «Конструирование робототехнических комплексов», который длится три недели. В конце каждой недели проходили отчетные соревнования, участие в которых приняли как ученики курса, так и ученики других направлений лагеря.

Продемонстрировать своего робота можно было и на IV Международном робототехническом фестивале «Робофинист», который прошел в сентябре этого года в Санкт-Петербурге. В том же месяце состоялся региональный финал отборочных соревнований «Кубок РТК: Тюмень».

Процесс отбора команд, судейства и оценки участников – самая сложная часть соревнований. «В ходе соревнований иногда возникают споры между судьями и участниками, которые, как правило, связаны с тем, что решение по прохождению того или иного участка было выбрано нестандартное и, как следствие, не было предусмотрено регламентом соревнований, – делится Олег Шмаков. – В таких случаях мне приходится вмешиваться и, стараясь быть беспристрастным, принимать решение по разрешению спора. Иногда это дается довольно тяжело. После каждого соревнования происходит корректировка регламента, так как невозможно предусмотреть все нестандартные ситуации и учесть все варианты решения той или иной задачи, которые мы ставим нашим участникам. Меня всегда радует, если наши участники находят способ обойти регламент, но такие случаи происходят все реже и реже».

Сложнее судейства – только процедура отбора, когда необходимо отобрать 40 команд из 70, так как большее количество команд не сможет принять участие в соревнованиях за два дня. «Очень часто участники показывают свою задумку, но не успевают представить реализацию в срок, из-за чего не проходят отбор. По этой причине мы создаем региональную сеть соревнований, чтобы все желающие могли принять участие в них», – пояснил Олег Шмаков.

В октябре свои двери участникам соревнований «Кубок РТК» открыл Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Показательные выступления и представление роботов перед финалом состоялись в рамках 28-й Международной научно-технической конференции «Экстремальная робототехника» 2-3 ноября в Санкт-Петербурге.

«Конечно, за годы существования соревнований прослеживается прогресс как участников, так и их изобретений. Они усложняются. Участников, которые используют готовые конструкторы для своих роботов, существенно меньше, и все чаще ребята комбинируют различные решения, беря лучшее от каждого. А главное, участники учатся друг у друга, что положительно влияет на развитие их компетенций в области научно-технического творчества по робототехнике», – рассказал главный судья.

Впереди самая ответственная часть – финал соревнований «Кубок РТК» в Москве. Несмотря на то, что робототехника в большинстве своем интересует мальчиков (об этом говорят списки финалистов), есть среди заинтересованных ребят и девочки. Анастасия Машкина прошла отбор на финал соревнований у себя дома, в Тюмени. В этом году она будет единственной девочкой, которая представит своего робота в финале.

«Я случайно узнала о том, что в Тюмени пройдет отбор на финал, и не думала, что смогу туда попасть. Нужно было хорошо показать себя на одном из отборочных этапов. Моего робота зовут NastyaBot. И пока что я приняла участие только в двух соревнованиях: в рамках фестиваля «Робофинист» и «Кубок РТК: Тюмень». В Тюмени заняла первое место, а на соревнованиях «Кубок РТК» в рамках фестиваля «Робофинист», к сожалению, призового места не заняла, так как попытка пошла вне зачета. На соревнованиях почти не волновалась. Единственное, что далось мне с трудом, – это совмещать школу и занятия по робототехнике, – рассказывает Настя. – Я спокойно отношусь к тому, что я единственная девочка в финале, ведь мое участие помогает другим девочкам пробовать и не бояться показывать себя и свои таланты».

Финал соревнований «Кубок РТК» состоится 13-14 декабря на V Национальной выставке «Вузпромэкспо» и пройдет при поддержке Минобрнауки России. Там и определят изобретателей самых сильных и оригинальных роботов.