Центральный НИИ робототехники награжден почетным знаком правительства Петербурга

Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) награжден почетным знаком правительства Петербурга «За качество товаров (продукции), работ и услуг».

Торжественная церемония награждения победителей конкурса среди ведущих промышленных предприятий и организаций Северной столицы прошла 7 декабря. Институт принимал участие в конкурсе в рамках номинации «Организации сферы услуг» по группе «крупные предприятия», где занял почетное третье место.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в торжественной обстановке вручил диплом «За качество товаров (продукции), работ и услуг» директору-главному конструктору ЦНИИ РТК Александру Лопоте. При вручении награды были отмечены успехи института в области создания высококачественной техники.

В кратком ответном слове Александр Лопота выразил благодарность руководству города за высокую оценку результатов деятельности коллектива учреждения и подчеркнул, что и в дальнейшем специалисты института будут вносить достойный вклад в решение приоритетных для города и страны задач.

Награда «За качество товаров (продукции), работ и услуг» вручается в Петербурге с 1998 года. Она присуждается по итогам конкурса и является формой признания особых заслуг петербургских предприятий и организаций за достижение высокого качества продукции, выполнения работ и оказания услуг, обеспечение их безопасности, внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества организации.

Организатором данного конкурса – правопреемника премии Петербурга по качеству и премии правительства Петербурга по качеству – является комитет по промышленной политике и инновациям. В 2017 году на конкурс было подано более 160 заявок.