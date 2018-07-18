Ученые из России создадут «умную фабрику»

В России работают над созданием «умной фабрики», которая позволит контролировать процессы производства любой продукции на всех этапах. Об этом сообщила «Русская планета».

Систему разработают государственные корпорации «Ростех» и «Росатом». Предполагается, что она поможет полностью управлять жизненным циклом изделия.

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Согласно задумке, «умная фабрика» сможет управлять кадрами, финансами, менять параметры продукции и даже заниматься маркетингом.

Программное обеспечение будут создавать Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики и Национальный центр информатизации.