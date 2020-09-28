Зимой в России прогнозируют температурные аномалии

На западе СЗФО в октябре температура ожидается выше нормы. Подобная ситуация прогнозируется и в других областях: в Кемеровской, Иркутских областях, а также в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Гидрометцентре. Также известно, что на юге Приволжского и Центральных федеральных округов в октябре будет холоднее, чем в этом же месяце 2019 года.

Ноябрь на востоке СЗФО ожидается теплым, соответственно температура будет также выше нормы. В декабре ситуация будет похожей, но уже на практически всей территории СЗФО.

Таким образом, зима будет насыщена температурными аномалиями по всей территории страны. В целом, февраль во всех регионах будет холоднее, чем был в этом году.