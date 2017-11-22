Парламент Петербурга выступил за сохранение льгот на имущество для промышленности. Соответствующий документ одобрен депутатами Законодательного собрания в первом чтении, пишет АБН.

С инициативой выступила фракции «Единая Россия». Как пояснил ее лидер Александр Тетердинко, федеральный законодатель с нового года переводит вопрос о льготе на налог на движимое имущество на местный уровень.

«Предлагаем сохранить такую льготу. Это позволит» избавить наших промышленников от дополнительной налоговой нагрузки в ближайший период», - заявил Тетердинко. Проект закона поддержали все фракции ЗакСа. До 24 ноября к законопроекту можно будет предложить поправки.

Только в 2017 году в Северной столице было предложено несколько новых мер налогового стимулирования бизнеса. При этом в целом власти намерены повышать сборы с налога на имущество как физических, так и юридических лиц.