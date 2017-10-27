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Госдепартамент США подготовил новые санкции в отношении россиян

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© Фото: Reuters

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В список вошли физические и юридические лица, связанные с российской обороной и спецслужбами.

Госдепартамент США подготовил новые санкции в отношении российских граждан и компаний. Об этом заявила на брифинге официальный представитель ведомства Хизер Ноерт, пишет «Медуза».

По ее словам, в список вошли физические и юридические лица, связанные с российской обороной и спецслужбами. В ближайшее время список будет передан на утверждение в Конгресс США и опубликован на сайте Госдепартамента. Пока содержание списка не разглашается, заявила Ноерт.

В свою очередь газета The New York Times опубликовала вариант санкционного списка российских компаний, оказавшийся в ее распоряжении. В список вошли 33 предприятия, включая концерн «Калашников», «Уралвагонзавод», «Ижмаш», «МиГ», «Туполев» и «Сухой», а также Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Главное управление Генштаба ВС РФ и четыре «разведывательные» организации.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал новый закон о расширении санкций в отношении России. Это самый масштабный с 2014 года пакет ограничений. На новость моментально отреагировало Министерство иностранных дел РФ.

Дипломаты вызвали посла США в Москве Джона Теффта и вручили ему текст заявления МИД о решении России сократить дипломатический штат посольства США и о запрете использования дачи в Серебряном бору и склада в Москве. После этого резидент РФ Владимир Путин уточнил, что сокращение коснется 755 сотрудников американской дипмиссии. Причем речь идет как о гражданах США, так и о российских сотрудниках. Сейчас к этой цифре могут добавить еще 155 дипломатов.

Из-за сокращения дипмиссии с 23 августа США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В Российском союзе туриндустрии прогнозируют, что срок оформления виз США в Москве вырастет до полугода. Посольство США предложило россиянам получать визы США в других странах.

В ответ на сокращение дипмиссии власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско. Теперь у обеих стран останется по три консульства (у России - в Нью-Йорке, Хьюстоне и Сиэтле).

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